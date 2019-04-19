Татарстанская авиакомпания запускает регулярные рейсы Казань-Симферополь

СЕГОДНЯ 16:35 2019-04-19T16:35:27+03:00

Также перевозчик будет отправлять самолеты в столицу Крыма и из Уфы

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Этим летом татарстанская авиакомпания запускает регулярные рейсы в Симферополь из Казани и Уфы. Данная полетная программа действует с 17 июня по 19 сентября.

Известно, что пассажиров будут перевозить на 50-местных самолетах Bombardier CRJ-200. Время в полете составит 3 часа.

Так, из Казани воздушное судно будет отправляться по понедельникам, средам и четвергам. Из Уфы - по понедельникам и средам. Стоимость билета в одну сторону составит от 8 500 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU