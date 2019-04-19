Татарстанская авиакомпания запускает регулярные рейсы Казань-Симферополь
Этим летом татарстанская авиакомпания запускает регулярные рейсы в Симферополь из Казани и Уфы. Данная полетная программа действует с 17 июня по 19 сентября.
Известно, что пассажиров будут перевозить на 50-местных самолетах Bombardier CRJ-200. Время в полете составит 3 часа.
Так, из Казани воздушное судно будет отправляться по понедельникам, средам и четвергам. Из Уфы - по понедельникам и средам. Стоимость билета в одну сторону составит от 8 500 рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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