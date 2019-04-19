В Татарстане иностранца, обманувшего знакомых на 2 миллиона рублей, приговорили к колонии

СЕГОДНЯ 19:01 2019-04-19T19:01:28+03:00

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Гражданина Узбекистана, который временно проживает в Казани, признали виновным в крупном мошенничестве.

Как было установлено судом, с мая по ноябрь 2018 года мужчина умудрился вытянут из двух своих знакомых около 2 миллионов рублей.

Это было сделано под предлогом помочь в приобретении в собственность помещения кафе-столовой в селе Столбище Лаишевского района Татарстана. Вот только обещанного иностранец не выполнил, а деньги потратил.

- Свою вину мужчина полностью признал. Суд, приговорил его к 4 годам колонии общего режима, - сообщили в прокуратуре Татарстана. - Кроме того, удовлетворены иски потерпевших о взыскании с осужденного причиненного преступлением ущерба. Данный приговор в законную силу не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU