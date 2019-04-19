2019-04-19T16:01:35+03:00
Происшествия

В Чувашии из-за сухой трава загорелось кладбище

На место происшествия выехали пожарные
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Стало известно, что в Новочебоксарске загорелось городское кладбище на Шоршельском проезде. Пламя попало на могилы от загоревшейся до этого травы. По информации портала Прогород, траву намеренно подожгли неизвестные.

Со слов очевидцев, огонь подступил прямо к могилам, вероятно некоторые из них уже горят. Пожар начался в пятницу, 19 апреля, приблизительно в 13.15.

На место происшествия выехали пожарные.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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