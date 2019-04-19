В Марий Эл девятилетний мальчик случайно поджег квартиру

СЕГОДНЯ 19:34 2019-04-19T19:34:13+03:00

Инцидент произошел в одной из квартир пятиэтажного дома на улице Бутякова в Звенигово

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В четверг, 18 апреля, в одной из квартир пятиэтажного дома на улице Бутякова в Звенигово начался пожар. Возгорание было обнаружено жильцами дома, которые почувствовали запах дыма и сразу сообщили об этом пожарным.

Те, прибыв на место происшествия, быстро нашли очаг возгорания – горели постельные принадлежности на кровати. Причиной этому стала шалость девятилетнего ребенка.

-. Мальчик нашел спички и стал поджигать их. После того, как началось возгорание, ребёнок испугался и выбежал из квартиры. К счастью, он плотно закрыл дверь, и без доступа кислорода пожар развивался не так активно, благодаря чему материальный ущерб оказался не столь значительным, - сообщает пресс-служба МЧС Марий Эл.

В результате пожара постельные принадлежности уничтожены, поврежден натяжной потолок и закопчена сама комната.

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ИСТОЧНИК KP.RU