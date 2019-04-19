В Казани во время рыбалки погиб мужчина, удалось спасти только его брата
Жительница Казани сообщила о том, что 18 апреля вечером примерно в 20.00 ее отец вместе со своим братом отправились на рыбалку на Волгу в район острова Маркиз. Но с тех пор они не выходят на связь, телефоны недоступны.
На поиски пропавших отправились инспектора ГИМС и спасатели МЧС Татарстана. Одного из братьев они отыскали на острове. Он сообщил, что его родственник утонул.
Спасенного мужчину доставили на берег. Организованы поиски тела погибшего рыбака, сообщил собственный источник "КП-Казань" в правоохранительных органах.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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