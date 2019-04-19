Запуск музея Ту-144 в казанском авиационном институте будет стоить 150 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 14:49 2019-04-19T14:49:11+03:00

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Казанский авиационный институт хочет создать музейно-образовательный комплекс на базе первого сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144.

Однако для реализации проекта необходимо 150 миллионов рублей. По информации ТАСC, вуз на данный момент привлек порядка 37,5 миллионов рублей.

На первый этап создания музейно-образовательного комплекса привлекались средства в виде грантов. Так, около 9 миллионов рублей вуз получил из Фонда президентских грантов. Еще часть средств было собрано через краудфандинг и благотворительные акции. Кроме того, вуз выиграл грант Росмолодежи на создание интерактивного музейного квеста.

По словам ректора института, прилегающее здание будет стоить около 50 миллионов рублей и во столько же обойдется его «внутренняя начинка». В общем, музейно-образовательный комплекс будет состоять из двух объектов - борта Ту-144 и отдельно стоящего здания.

ИСТОЧНИК KP.RU