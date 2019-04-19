2019-04-19T13:43:21+03:00
Экономика

ВТБ Капитал Управление Инвестициями признан лучшей российской компанией по управлению активами

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ВТБ Капитал Управление Инвестициями признан «Лучшей компанией по управлению активами в России» по версии авторитетного британского журнала EMEA Finance. Управляющая компания является бессменным лидером в этой номинации с 2013 года.

- Награда EMEA Finance Europe Banking Awards – это результат высокого профессионализма и эффективной работы нашей команды. На данный момент ВТБ Капитал Управление Инвестициями является крупнейшей управляющей компанией России по объему активов, который по итогам I квартала 2019 года превысил 826 млрд рублей. Мы рады, что наша работа по достоинству отмечена мировым финансовым сообществом. Безусловно, мы продолжим развивать наш бизнес, расширять линейку продуктов и делать процесс инвестирования еще более удобным и понятным для наших клиентов,- прокомментировал главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент банка ВТБ Владимир Потапов.

СПРАВКА

Награды EMEA Finance Achievement Awards отмечают компании и значимые сделки на рынках капитала в Центральной и Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. Премия EMEA Finance Europe Banking Awards присуждается лучшим коммерческим, частным и инвестиционным банкам, компаниям по управлению активами, брокерам и юридическим фирмам за успехи и достижения в регионе. Журнал EMEA Finance является ведущим международным деловым изданием и освещает наиболее значимые финансовые новости и события в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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