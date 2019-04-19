В Йошкар-Оле байкер на спортивном мотоцикле врезался в автомобиль "Лада Гранта"
Дорожно-транспортное происшествие произошло в Йошкар-Оле в четверг, 18 апреля, на улице Дружбы. По предварительным данным, 33-летний байкер решил покататься по городу на спортивном мотоцикле, который не предназначен для поездок по трассе общего пользования. Такой транспорт годится только для трековых гонок.
В результате превышения скорости байкер врезался в автомобиль "Лада Гранта", которой управляла 36-летняя женщина.
В результате ДТП мужчина получил серьезные травмы и его на "скорой" доставили в больницу. В отношении него был составлен административный протокол по статье "Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке".
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ИСТОЧНИК KP.RU
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