2019-04-19T18:53:14+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле байкер на спортивном мотоцикле врезался в автомобиль "Лада Гранта"

Мужчину с серьезными травмами увезли в больницу
Лика ИСАЕВА
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Этот мотоцикл подготовлен только для трековых гонокЭтот мотоцикл подготовлен только для трековых гонокФото: МВД по Марий Эл
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Дорожно-транспортное происшествие произошло в Йошкар-Оле в четверг, 18 апреля, на улице Дружбы. По предварительным данным, 33-летний байкер решил покататься по городу на спортивном мотоцикле, который не предназначен для поездок по трассе общего пользования. Такой транспорт годится только для трековых гонок.

В результате превышения скорости байкер врезался в автомобиль "Лада Гранта", которой управляла 36-летняя женщина.

В результате ДТП мужчина получил серьезные травмы и его на "скорой" доставили в больницу. В отношении него был составлен административный протокол по статье "Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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