2019-04-19T12:33:16+03:00
Общество

В течение 20 дней в Казани будут чистить реки и озера от мусора

Сейчас работы ведутся в акватории около Кремлевской набережной
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Денис ГордийкоФото: Денис Гордийко
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В рамках традиционного после зимы двухмесячника по санитарной очистке в столице Татарстана приступили к уборке мусора в реках, озерах и протоках. Эти работы продлятся 20 дней.

Так, в эту пятницу приступили к очистке реки Казанка на участке, прилегающем к Кремлевской набережной. Там работают 10 человек и две лодки, а также грузовой автомобиль и автокран.

В основном «урожай» состоит из бутылок, пластика, пенопласта, пакетов и пригнанных водой бревен. Обычно во время очистки казанских водоемов после зимы набирается порядка 13 грузовиков мусора.

Так, уборка уже завершена в акватории озера Кабан и протоки Булака. На субботу работы запланированы в районе пляжа «Локомотив».

К слову, 20 апреля в Казани также пройдет и общегородской субботник. Для него в городе обозначено 80 мест.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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