В Татарстане пообещали продумать новый механизм займа для соципотечников

СЕГОДНЯ 15:31 2019-04-19T15:31:45+03:00

В Госжилфонде при президенте республики заверяют, что этот вопрос будет решен до июня текущего года

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Одной из тем очередного заседания парламентского объединения женщин-депутатов Госсовета Татарстана «Мэрхэмэт-Милосердие» стал новый механизм займа участникам программы социальной ипотеки для использования средств материнского капитала.

На нем заместитель исполнительного директора Госжилфонда при президенте республики Булат Гилманов отметил, что механизм уже прорабатывается.

И также заверил, что этот вопрос будет решен до конца июня текущего года. Вот только подробностей Галиманов сообщать не стал.

Отметим, что татарстанцам на основании изменений федерального законодательство отменили выдачу займов по соципотеке, в том числе и под материнский капитал.

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ИСТОЧНИК KP.RU