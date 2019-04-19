В Татарстане полицейские задержали грабителя с маской и пистолетом, который разъезжал на такси

СЕГОДНЯ 12:14 2019-04-19T12:15:06+03:00

На нем он решил скрыться после очередного налета [видео]

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В полицию Нижнекамска поступило сообщение о том, что в магазине на улице Студенческая в 21.45 был ограблен магазин. По словам сотрудницы торгового павильона, в зал зашел неизвестный мужчина в маске и, угрожая пистолетом, забрал 100 рублей, 4 бутылки пива и сигареты.

На следующий день поступило похожее заявление. В этот раз жертвой грабителя в маске стала продавщица одного из алкомаркетов, который находится недалеко от ограбленного до этого магазина.

Действуя все по той же схеме – маска, пистолет и угрозы, налетчик забрал из кассы 11 тысяч рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/704155" frameborder="0"></iframe> В Татарстане полицейские задержали грабителя с маской и пистолетом.МВД по РТ

Описание внешности нападавшего была передана всем наружным службам. И уже через несколько минут после второго ограбления он был задержан.

Ранее судимого за кражи 36-летнего нижненкамца взяли в такси, на котором он скрывался с места преступления. У него были обнаружены и изъяты та самая маска, пневматический пистолет и похищенные деньги.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «разбой». В настоящее время он заключен под стражу, - сообщили в МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU