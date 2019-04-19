В Чувашии наказали полицейских, которые мешали видеосъемке блогера

СЕГОДНЯ 13:08 2019-04-19T13:08:51+03:00

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Рядовое, казалось бы, ДТП стало причиной большого скандала в Чувашии. 11 апреля столкнулись два автомобиля, никто не пострадал. Вот только участниками аварии стали патрульная машина ГИБДД и спецавтомобиль ГКЧС

Один из проезжающих мимо водителей - местный блогер, решил снять на видео последствия столкновения, но ему попытались помешать сотрудники полиции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/702747" frameborder="0"></iframe> В Чувашии полицейские мешали снимать аварию с участием патрульного автомобиля.! другой источник

Среди четверых мужчин в гражданской одежде и в форме был врио начальника полиции одного из районов Чувашии. Судя по видео, он давал прямые указания отобрать у блогера телефон и запрещал все снимать.

Глава МВД Чувашии Сергей Неяскин после попадания в соцсети видео с участием подчиненных поручил провести служебную проверку. Ее результатом стали четыре дисциплинарных взыскания для всех полицейских, запечатленными на данном видео.

ИСТОЧНИК KP.RU