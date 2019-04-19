2019-04-19T12:41:55+03:00
Экономика

Только на создание проекта Центра детской онкологии в Казани готовы потратить 48 миллионов рублей

В учреждении общей площадью 18,1 тысячи квадратных метров должно быть 100 койко-мест
Алина ГАБДУЛИНА
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Еще 22,7 миллиона рублей из бюджета республики будут выделены на разработку проекта лечебного центра при больнице №7Еще 22,7 миллиона рублей из бюджета республики будут выделены на разработку проекта лечебного центра при больнице №7Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Казани появится Центр детской онкологии, гематологии и хирургии при Детской республиканской клинической больнице. На данный момент появился тендер на создание проекта учреждения. За него из бюджета Татарстана готовы заплатить порядка 48 миллионов рублей.

В частности, сами проектные работы будут стоить 30,4 миллиона рублей, а эскизный проект центра - еще 2,7 миллиона. Остальная часть заявленной суммы пойдет на государственные экспертизы и проверки.

Согласно техническому заданию, в восьмиэтажном здании общей площадью 18,1 тысячи квадратных метров должно быть 100 койко-мест.

Кроме того, известно, что 22,7 миллиона рублей из бюджета Татарстана будут выделены на разработку проекта лечебного центра при казанской больнице №7. Он рассчитан на 143 койко-места.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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