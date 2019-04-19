2019-04-19T11:55:04+03:00
Общество

В Татарстане хотят выпустит скидочные карты для покупки продукции от местных фермеров

Это будет сделано в рамках социального проекта «Туган як» (Родной край)
Олег ЛУГОВОЙ
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В розничных магазинах несетевого формата планируют размещать фермерские отделы.В розничных магазинах несетевого формата планируют размещать фермерские отделы.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Татарстане Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации запустил социальный проект по созданию сети для реализации фермерской продукции «Туган як» (Родной край).

Он призван помочь местным аграриям продать свою продукцию, а горожанам предоставить возможности покупать свежие и качественные продукты в магазинах у дома.

Так, было принято решение организовать единое партнерство из розничных магазинов несетевого формата. В них будут размещать фермерские отделы с продукцией от местного производителя.

В свою очередь для покупателей выпустят скидочные карты, которые будут действовать во всех магазинах-партнерах. Сообщает Минсельхоз Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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