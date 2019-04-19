В Татарстане хотят выпустит скидочные карты для покупки продукции от местных фермеров
В Татарстане Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации запустил социальный проект по созданию сети для реализации фермерской продукции «Туган як» (Родной край).
Он призван помочь местным аграриям продать свою продукцию, а горожанам предоставить возможности покупать свежие и качественные продукты в магазинах у дома.
Так, было принято решение организовать единое партнерство из розничных магазинов несетевого формата. В них будут размещать фермерские отделы с продукцией от местного производителя.
В свою очередь для покупателей выпустят скидочные карты, которые будут действовать во всех магазинах-партнерах. Сообщает Минсельхоз Татарстана.
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ИСТОЧНИК KP.RU