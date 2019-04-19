2019-04-19T14:18:12+03:00
Происшествия

В парке Набережных Челнов водитель иномарки решил покататься прямо по пешеходной дорожке

Возмущенные горожане выложили в соцсети видео с нарушителем [видео]
Лика ИСАЕВА
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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Жительница Набережных Челнов выложила в соцсети видеозапись, которую сделала вечером в парке Колизей, что в поселке ЗЯБ. Женщина возмущается, что по пешеходным дорожкам, где в принципе запрещен проезд автомобилей, вовсю разъезжает иномарка.

В парке Набережных Челнов водитель иномарки решил покататься прямо по пешеходной дорожке.соцсети

Ее видео уже набрало более 20 тысяч просмотров и более сотни комментарий. Жители татарстанского автограда поддерживают возмущение женщины и дополняют, что эти автолюбители-нарушители могут стать причиной тяжелых последствий подобного обращения с инфраструктурой города: "Разломают все покрытие, почему такое обращение ко всему? Давайте разрушим все и будем жить в развалинах". Кто-то предлагает отправить водителя на 15 суток под административный арест.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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