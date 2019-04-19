СЕГОДНЯ 14:18 2019-04-19T14:18:12+03:00

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Жительница Набережных Челнов выложила в соцсети видеозапись, которую сделала вечером в парке Колизей, что в поселке ЗЯБ. Женщина возмущается, что по пешеходным дорожкам, где в принципе запрещен проезд автомобилей, вовсю разъезжает иномарка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="960" height="800" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/704194" frameborder="0"></iframe> В парке Набережных Челнов водитель иномарки решил покататься прямо по пешеходной дорожке.соцсети

Ее видео уже набрало более 20 тысяч просмотров и более сотни комментарий. Жители татарстанского автограда поддерживают возмущение женщины и дополняют, что эти автолюбители-нарушители могут стать причиной тяжелых последствий подобного обращения с инфраструктурой города: "Разломают все покрытие, почему такое обращение ко всему? Давайте разрушим все и будем жить в развалинах". Кто-то предлагает отправить водителя на 15 суток под административный арест.

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ИСТОЧНИК KP.RU