«Примите меры, пока беды не случилось»: в Набережных Челнах возле школы обрушился погреб

СЕГОДНЯ 17:01 2019-04-19T17:01:29+03:00

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Житель Набережных Челнов через соцсети пожаловался городской администрации на огромную яму рядом со школой №8. Мужчина объяснил, что она образовалась из-за того, что за домом 18/01 обрушился погреб.

- Там яма метра 4 вниз и диаметром где то 2×2. Примите меры, пока не случилось беды, всё-таки школа в 15 метрах! – написал мужчина.

Фото: соцсети

После он также добавил, что по всему периметру учебного заведения стоят столбы в критическом состоянии.

- Бетон уже развалился, арматура наружу, ну недолго, в общем, им стоять осталось! – объяснил горожанин в своем сообщении.

Администрация официальной группы Исполкома Набережных Челнов поспешила ответить обеспокоенному горожанину - информацию взял на контроль отдел ЖКХ, благоустройства и развития ТОС администрации Комсомольского района.

ИСТОЧНИК KP.RU