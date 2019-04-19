В Казани снятый с поезда пьяный гость из Башкирии напал на полицейских
Приволжским СУ СКР на транспорте после проведенной доследственной проверки принято решение о возбуждении уголовного дела по факту оскорбления и применения насилия в отношении сотрудников полиции
Все произошло 11 апреля, когда с проезжавшего через Казань поезда сняли пьяного пассажира. Его доставили доставили в полицию на железнодорожном вокзале станции Казань-1. В итоге житель Башкортостана разозленный тем, что его поездка прервалась таким образом, начал драться с полицейскими и оскорблять их.
В Казани снятый с поезда пьяный гость из Башкирии напал на полицейских.
- Ведется следствие, - сообщили в пресс-службе Приволжского СУ СКР на транспорте. - Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, выполняется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
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ИСТОЧНИК KP.RU