СЕГОДНЯ 11:36 2019-04-19T11:36:37+03:00

Также мужчина не стеснялся в выражениях, которые отпускал в сторону правоохранителей [видео]

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Приволжским СУ СКР на транспорте после проведенной доследственной проверки принято решение о возбуждении уголовного дела по факту оскорбления и применения насилия в отношении сотрудников полиции

Все произошло 11 апреля, когда с проезжавшего через Казань поезда сняли пьяного пассажира. Его доставили доставили в полицию на железнодорожном вокзале станции Казань-1. В итоге житель Башкортостана разозленный тем, что его поездка прервалась таким образом, начал драться с полицейскими и оскорблять их.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/704146" frameborder="0"></iframe> В Казани снятый с поезда пьяный гость из Башкирии напал на полицейских.

- Ведется следствие, - сообщили в пресс-службе Приволжского СУ СКР на транспорте. - Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, выполняется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU