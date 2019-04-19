2019-04-19T17:57:28+03:00
Происшествия

В Марий Эл продолжают искать 59-летнего мужчину, который пропал около двух недель назад

Он вышел из дома в поселке Студенка Медведевского района 7 апреля, но обратно так и не вернулся
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: МВД по Марий ЭлФото: МВД по Марий Эл
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В Марий Эл ищут 59-летнего мужчину, который вышел из дома в поселке Студенка Медведевского района 7 апреля и пропал. На тот момент Валерий Казашов был одет в болоньевую камуфлированную куртку с черным воротником, вязаную камуфлированную шапку.

Известно, что на вид мужчине около 60 лет, он имеет худощавое телосложение, карие глаза, а также черные волосы, зачесанные на правую сторону. Рост у Валерия средний – 160 сантиметров.

МВД Марий Эл просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Валерия Казашова, сообщить об этом по телефонам: 102 или 8 (8362) 58-28-98.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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