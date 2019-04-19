В Набережных Челнах ищут нового заместителя для руководителя местного Исполкома

СЕГОДНЯ 13:34 2019-04-19T13:34:43+03:00

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В Набережных Челнах решили вернуть должность заместителя руководителя исполнительного комитета, курирующего вопросы строительства, архитектуры и землепользования. В пятницу, 19 апреля, Исполком начал принимать заявления от кандидатов.

Будущий заместитель руководителя должен иметь высшее образование, соответствующее направлению деятельности, стаж муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее четырех лет. Он будет выбран на конкурсной основе 14 мая 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU