СЕГОДНЯ 16:45 2019-04-19T16:45:29+03:00

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Нападение на цветочный магазин в Центральном районе Набережных Челнов произошло 16 апреля в 19.05. Приехав на вызов по сигналу тревожной кнопки патрульные ЧОПа увидели жуткий разгром и избитого продавца.

Он рассказал, что в магазин пришел неизвестный мужчина и сразу начал агрессивно ругаться и угрожать ему расправой. Продавец попытался выставить посетителя из салона, но закрыть дверь не успел - нападавший ворвался вновь и начал избивать его. Затем злоумышленник опрокинул стеллаж с цветами и скрылся. Все происходящее запечатлела камера видеонаблюдения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="274" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/704232" frameborder="0"></iframe> В Набережных Челнах мужчина разгромил цветочный магазин, где обидели его подругу.

Пострадавший описал напавшего на него мужчину, и того вскоре задержали недалеко от магазина. Продавец опознал его, и злоумышленника доставили в полицию. Там он заявил, что мстил за то, что накануне якобы его подругу оскорбил сотрудник магазина.

В отношении набережночелнинца возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU