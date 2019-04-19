2019-04-19T16:45:29+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах мужчина разгромил цветочный магазин, где обидели его подругу

В отношении "мстителя" возбуждено уголовное дело [видео]
Лика ИСАЕВА
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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Нападение на цветочный магазин в Центральном районе Набережных Челнов произошло 16 апреля в 19.05. Приехав на вызов по сигналу тревожной кнопки патрульные ЧОПа увидели жуткий разгром и избитого продавца.

Он рассказал, что в магазин пришел неизвестный мужчина и сразу начал агрессивно ругаться и угрожать ему расправой. Продавец попытался выставить посетителя из салона, но закрыть дверь не успел - нападавший ворвался вновь и начал избивать его. Затем злоумышленник опрокинул стеллаж с цветами и скрылся. Все происходящее запечатлела камера видеонаблюдения.

В Набережных Челнах мужчина разгромил цветочный магазин, где обидели его подругу.

Пострадавший описал напавшего на него мужчину, и того вскоре задержали недалеко от магазина. Продавец опознал его, и злоумышленника доставили в полицию. Там он заявил, что мстил за то, что накануне якобы его подругу оскорбил сотрудник магазина.

В отношении набережночелнинца возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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