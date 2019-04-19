В Нижнекамске на ремонт улицы Чистопольская потратят 96 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 10:22 2019-04-19T10:22:41+03:00

Ремонтные работы должны быть завершены не позже 14 ноября текущего года

Деньги на это будут выделены из федерального бюджета

Изменить размер текста: A A

Стало известно, что в Нижнекамске ожидается ремонт 3,6 километров улицы Чистопольская. На это из федерального бюджета уже выделено 96 миллионов рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, в ходе реконструкции на улице вырубят деревья и очистят территорию от кустарников. Кроме того, на Чистопольской проведут монтаж колодцев, разметят проезжую часть термопластиком, установят бортовой камень, искусственные неровности, дорожные знаки и проложат тротуар.

Ремонтные работы должны быть завершены не позже 14 ноября текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU