В Нижнекамске на ремонт улицы Чистопольская потратят 96 миллионов рублей
Деньги на это будут выделены из федерального бюджета
Ремонтные работы должны быть завершены не позже 14 ноября текущего года
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Стало известно, что в Нижнекамске ожидается ремонт 3,6 километров улицы Чистопольская. На это из федерального бюджета уже выделено 96 миллионов рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.
Согласно техническому заданию, в ходе реконструкции на улице вырубят деревья и очистят территорию от кустарников. Кроме того, на Чистопольской проведут монтаж колодцев, разметят проезжую часть термопластиком, установят бортовой камень, искусственные неровности, дорожные знаки и проложат тротуар.
Ремонтные работы должны быть завершены не позже 14 ноября текущего года.
ИСТОЧНИК KP.RU