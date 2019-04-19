В Казани пенсионер на иномарке сбил пешехода

СЕГОДНЯ 10:48 2019-04-19T10:48:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Наезд на 63-летнего пенсионера произошел 18 апреля в 8.30 напротив дома №8 по улице Вересаева в Авиастроительном районе столицы Татарстана. По предварительным данным, 63-летний пешеход начал переходить дорогу в неустановленном для этого месте. Его сбил автомобиль "Шкода Октавиа", которым управлял 65-летний пенсионер.

- В результате ДТП пострадавший получил тяжелую травму ноги и доставлен в больницу, - сообщили в ГИБДД УМВД Казани.

За минувшие сутки 447 водителей и 136 пешеходов были привлечены к административной ответственности за нарушение ПДД. 64 – за нарушение правил применения ремней безопасности; 73 – за не предоставление преимущества в движении пешеходам, два – за нарушение правил перевозки людей, в том числе один – за нарушение правил перевозки детей. Восемь автомобилистов задержаны за пьянку за рулем.

ИСТОЧНИК KP.RU