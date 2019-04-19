В Казани автомобиль задним ходом сбил пенсионерку-нарушительницу

СЕГОДНЯ 09:59 2019-04-19T09:59:43+03:00

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Наезд на пешехода произошел 18 апреля в 11.45 возле дома №8 по улице Волгоградская в Московском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, 28-летний водитель иномарки "Форд Фокус" во время движения задним ходом не убедился в безопасности маневра, и сбил 82-летнюю женщину. Пенсионерка начала переходить дорогу с нарушением ПДД - в неустановленном для этого месте. В результате наезда ей потребовалась медицинская помощь - с переломами обеих ног ее госпитализировали.

За прошедшие сутки в городе Казани зарегистрировано 156 ДТП, из них четыре происшествия с пострадавшими – два наезда на пешеходов и два столкновения автотранспорта. В результате четыре участника ДТП – два пешехода и два пассажира - получили травмы различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU