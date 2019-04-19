В Чувашии вынесли приговор экс-гаишнику, совершившего смертельное ДТП

СЕГОДНЯ 09:33 2019-04-19T09:33:41+03:00

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В Чувашии 50-летнего экс-сотрудника УГИБДД МВД республики признали виновным в аварии, которая произошла 6 марта в селе Коровино Порецкого района региона. Все произошло примерно в 17.00, осужденный на своем автомобиле «Лада Приора», проезжая возле дома № 72 по улице Коровино села Коровино в направлении села Порецкое, неудачно попытался разъехаться с другим автомобилем. Он выехал на встречку, где столкнулся с отечественной легковушкой «Лада Калина». В результате аварии погиб водитель «Лады Калины», сотрудник полиции.

Свою вину в совершении преступления по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека" экс-гаишник не признал.

Фемида вынесла вердикт: назначить наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением водительских прав на срок 2 года 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU