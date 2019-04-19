В Казани в трубе нашли останки женщины

СЕГОДНЯ 09:02 2019-04-19T11:06:14+03:00

По предварительным данным, они пролежали там не менее 1,5 лет

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Страшную находку сделали рабочие, проводящие очистку водоотводящей трубы неподалеку от садового поселка "Дружба" в Советском районе столицы Татарстана. Сама труба находится рядом с железной дорогой в поселке Дербышки. Именно там и обнаружили останки женщины - голову и части тела.

На место происшествия вызвали сотрудников правоохранительных органов. По предварительным данным, тело женщины пролежало там более 1,5 лет. Выясняют ее личность и причины гибели, сообщил собственный источник "КП-Казань" в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU