В Казани в трубе нашли останки женщины
По предварительным данным, они пролежали там не менее 1,5 лет
На месте обнаружения останков работала следственно-оперативная группаФото: Из материалов пресс-службы
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Страшную находку сделали рабочие, проводящие очистку водоотводящей трубы неподалеку от садового поселка "Дружба" в Советском районе столицы Татарстана. Сама труба находится рядом с железной дорогой в поселке Дербышки. Именно там и обнаружили останки женщины - голову и части тела.
На место происшествия вызвали сотрудников правоохранительных органов. По предварительным данным, тело женщины пролежало там более 1,5 лет. Выясняют ее личность и причины гибели, сообщил собственный источник "КП-Казань" в правоохранительных органах.
ИСТОЧНИК KP.RU
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