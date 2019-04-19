В аварии с иномаркой депутата Госсовета Чувашии на трассе М7 пострадал человек
Авария с участием двух автомобилей произошла днем 17 апреля в 8.40 на 683 километре федеральной трассы М7 "Москва-Уфа" возле деревни Синьял-Котяки Цивильского района республики. По предварительным данным, 30-летний водитель ВАЗ-2112 превысил безопасную скорость, не выбрал безопасную дистанцию и, чтобы избежать столкновения с впереди идущим автомобилем, выехал на встречку. Там его легковушка столкнулась с "Audi S8".
В этой аварии пострадал водитель отечественного автомобиля - с травмой головы его увезли в больницу. 56-летний водитель иномарки - депутат Госсовета Чувашии, не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU
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