2019-04-18T19:05:17+03:00
Экономика

В Казани из бюджета-2019 на создания пристроя к школе №114 направят 29,5 миллионов рублей

Это стало возможным после внесения изменений в главный финансовый документ города
Олег ЛУГОВОЙ
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В казну вернут деньги, которые остались на счетах бюджетных и автономных учреждений Казани на 1 января 2019 года.В казну вернут деньги, которые остались на счетах бюджетных и автономных учреждений Казани на 1 января 2019 года.
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В этот четверг на XXXIII сессии Казгордумы депутаты рассмотрели изменения бюджета на 2019 год. В частности, по предложению начальника финуправления столицы Татарстана Ирека Мухаметшина, в казну вернут деньги, которые остались на счетах бюджетных и автономных учреждений Казани на 1 января 2019 года. Речь идет о сумме в 93,9 миллиона рублей.

Эту сумму уже придумали куда пристроить. Так, 64,4 миллиона рублей отправят на доведение расходов по оплате труда работников образовательных учреждений до утвержденной тарификации, а 29,5 миллиона – на возведение пристроя к школе №114.

В итоге, с учетом внесенных изменений, доходы бюджета Казани на 2019 год составят более 23,1 миллиарда рублей, а расходы – 24,8 миллиарда. Дефицит составит в этом случае 1 миллиард 731 миллион рублей. Его намерены покрыть за счет остатков на начало года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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