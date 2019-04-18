2019-04-18T20:15:50+03:00
Происшествия

Жителя Чувашии, который залез в чужой дом и пытался изнасиловать его хозяйку, отправят на лечение

Женщине удалось обхитрить злоумышленника и сбежать
Олег ЛУГОВОЙ
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Суд признал мужчину невменяемым.Суд признал мужчину невменяемым.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Решена судьба 43-летнего жителя поселка Кугеси Чебоксарского района, которого обвиняли в незаконном проникновении в жилище и покушении на изнасилование.

Так судом было установлено, что вечером 16 ноября прошлого года мужчина перелез через забор и проник в чужой частный дом. Там он попытался изнасиловать хозяйку, предварительно избив ее. Женщине удалось хитростью вырваться и сбежать на улицу.

За помощью она обратилась к соседу, а после сообщила о произошедшем в полицию. Несостоявшегося насильника задержали.

- Поскольку, согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, мужчина не мог и не может осознавать фактический характер, а также опасность своих действий и руководить ими из-за хронического психического расстройства, его как представляющего опасность, в том числе, для окружающих, суд признал невменяемым. По его решению злоумышленника отправят на принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа, - сообщили в СУ СКР Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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