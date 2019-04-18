2019-04-18T19:50:08+03:00
Экономика

В 2019 году Татарстан на поддержку малого и среднего бизнеса получит из федерального бюджета 1,13 миллиарда рублей

Это в 16 раз больше нежели в 2018-ом
Олег ЛУГОВОЙ
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Из своего бюджета республика направит на эти цели чуть более одного миллиарда рублей.Из своего бюджета республика направит на эти цели чуть более одного миллиарда рублей.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В этот четверг на встрече с журналистами глава Минэкономики Татарстана Фарид Абдулганиев сообщил, что в 2019 году на поддержку субъектом малого и среднего бизнеса республика получит из федерального бюджета 1,13 миллиарда рублей. Эта сумма в 16 раз больше нежели та, которую выделяли в 2018-ом.

При этом, по словам татарстанского министра, из регионального бюджета на эти цели будет дополнительно направлено чуть более одного миллиарда рублей.

Кроме того, Абдулганиев заверил, что до конца этого года 90 представителей малого и среднего бизнеса из Татарстана должны выйти на международный рынок причем с нуля.

Глава республиканского Минэкономики назвал это довольно амбициозной задачей и выразил уверенность, что она будет не только выполнена, но перевыполнена.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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