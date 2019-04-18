Начальника казанского отдела полиции "Горки" отправили под домашний арест

СЕГОДНЯ 17:25 2019-04-18T17:25:27+03:00

Следователь сначала ходатайствовал в суде о заключении полковника полиции под стражу, но потом почему-то смягчил свою просьбу. Фото: Ирина ЛЕСКОВА

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В Советском районном суде Казани избрали меру пресечения для начальника городского отдела полиции "Горки" Рафаэля Габбазова.

Правоохранителя задержали 16 апреля по подозрению в вымогательстве взятки в размера одного миллиона рублей. Эти деньги он требовал у директора ресторана "Восточная кухня" Адбурахманжона Каримжанова.

Ходатайство об избрании меры пресечения от следователя в суд поступило с требованием отправить полковника полиции под стражу на два месяца. Но в суде он неожиданно смягчил свои требования: "Свою вину Габбазов признал частично, прошу отправить его под домашний арест".

В итоге суд постановил - до 15 июня Рафаэль Габбазов будет находиться под домашним арестом.

Тем временем в МВД Татарстана проводится служебная проверка по фату возбуждения в отношении начальника отдела полиции уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU