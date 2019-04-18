Начальника казанского отдела полиции "Горки" отправили под домашний арест
В Советском районном суде Казани избрали меру пресечения для начальника городского отдела полиции "Горки" Рафаэля Габбазова.
Правоохранителя задержали 16 апреля по подозрению в вымогательстве взятки в размера одного миллиона рублей. Эти деньги он требовал у директора ресторана "Восточная кухня" Адбурахманжона Каримжанова.
Ходатайство об избрании меры пресечения от следователя в суд поступило с требованием отправить полковника полиции под стражу на два месяца. Но в суде он неожиданно смягчил свои требования: "Свою вину Габбазов признал частично, прошу отправить его под домашний арест".
В итоге суд постановил - до 15 июня Рафаэль Габбазов будет находиться под домашним арестом.
Тем временем в МВД Татарстана проводится служебная проверка по фату возбуждения в отношении начальника отдела полиции уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU