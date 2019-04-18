2019-04-18T17:04:32+03:00
Общество

В Татарстане 21 апреля ожидается потепление до +14 градусов

Осадков в республике не ожидается, а ветер будет умеренным
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Температура ночью 21 апреля будет колебаться между -1 и +4, а днем между +9 и +14Температура ночью 21 апреля будет колебаться между -1 и +4, а днем между +9 и +14Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Пятница, 19 марта, порадует жителей Татарстана хорошей погодой. Так, по данным Гидрометцентра республики, осадков в регионе не ожидается, а ветер будет северо-западным умеренным. Минимальные температуры воздуха ночью составят от -2 до -7 градусов, а максимальные днем от +5 до +10.

Кроме того, осадков не будет и ночью на 20 апреля. Утром в субботу в Татарстане местам может лишь идти слабый дождь. Ветер же обещает быть слабым. Минимальная температура воздуха ночью будет подниматься до 3 градусов тепла, а днем и вовсе до +12.

Еще теплее станет в воскресенье. Температура ночью 21 апреля будет колебаться между -1 и +4, а днем максимум от +9 до +14 градусов.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «погода в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В лесхозах Татарстана приступили к весенней высадке деревьев
В Марий Эл сработка сигнализации в магазине помогла Росгвардейцам обнаружить пожар в соседнем здании
В Казани из бюджета-2019 на создания пристроя к школе №114 направят 29,5 миллионов рублей
В Казани снесут четыре многоквартирных дома на улице Приволжская
В 2019 году Татарстан на поддержку малого и среднего бизнеса получит из федерального бюджета 1,13 миллиарда рублей
В Чувашии мать искусала свою 10-летнюю дочь
Семья из Казани стала первой оформившей ипотеку в России под 6% на весь срок
Начальника казанского отдела полиции "Горки" отправили под домашний арест
В Татарстане росгвардейцы потушили сухую траву, огонь угрожал перекинуться на общественную столовую
"Матка и детородная функция сохранены": самарские врачи спасли экстренно госпитализированную девушку из Ульяновска
В Марий Эл на трассе загорелся грузовик
«Ростелеком» и ПФР приглашают российских пенсионеров принять участие в V Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету-2019»
В последнем домашнем матче чемпионата Единой лиги ВТБ казанский УНИКС примет пермскую «Парму»
В Чебоксарах поджигателя будут судить за убийство приятеля