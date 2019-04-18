В Татарстане 21 апреля ожидается потепление до +14 градусов

СЕГОДНЯ 17:04 2019-04-18T17:04:32+03:00

Температура ночью 21 апреля будет колебаться между -1 и +4, а днем между +9 и +14 Фото: Евгения ГУСЕВА

Осадков в республике не ожидается, а ветер будет умеренным

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Пятница, 19 марта, порадует жителей Татарстана хорошей погодой. Так, по данным Гидрометцентра республики, осадков в регионе не ожидается, а ветер будет северо-западным умеренным. Минимальные температуры воздуха ночью составят от -2 до -7 градусов, а максимальные днем от +5 до +10.

Кроме того, осадков не будет и ночью на 20 апреля. Утром в субботу в Татарстане местам может лишь идти слабый дождь. Ветер же обещает быть слабым. Минимальная температура воздуха ночью будет подниматься до 3 градусов тепла, а днем и вовсе до +12.

Еще теплее станет в воскресенье. Температура ночью 21 апреля будет колебаться между -1 и +4, а днем максимум от +9 до +14 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU