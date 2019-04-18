В Казани снесут четыре многоквартирных дома на улице Приволжская

СЕГОДНЯ 18:46 2019-04-18T18:46:16+03:00

Все они ранее были признаны аварийными

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Стало известно, что в Казани снесут четыре многоквартирных дома, которые ранее были признаны аварийными. Все они - №№153, 155, 157 и 159, находятся на улице Приволжская. Соответствующее постановление городского Исполкома включено в сборник муниципальных документов.

Отмечается, что дома будут снесены в течении ближайшего полугода. Доступ к зданиям в целях безопасности будет ограничен. Вывоз строительного мусора планируется после сноса.

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ИСТОЧНИК KP.RU