2019-04-18T18:05:20+03:00
Происшествия

В Чувашии мать искусала свою 10-летнюю дочь

У женщины на фоне постоянных пьянок ее мужа возникло психическое расстройство
Алина ГАБДУЛИНА
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В Новочебоксарске сотрудники правоохранительных органов, прокуратуры, представители отдела опеки и лечебно-профилактических учреждений провели очередной рейд по неблагополучным семьям.

В ходе мероприятия они навестили семью, где проживает женщина с психическим расстройством. По информации портала ПроГород, она искусала свою 10-летнюю дочь.

Болезнь у женщины возникла на фоне постоянных пьянок ее мужа. Следы укусов у ее дочери заметили школьные учителя, которые и забили тревогу.

Известно, что в феврале 2019 года женщина родила еще одну дочку. Матери рекомендовано в ближайшее время обратиться к психиатру, а искусанной ею девочке - к психологу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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