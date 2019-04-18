В Чувашии мать искусала свою 10-летнюю дочь

СЕГОДНЯ 18:05 2019-04-18T18:05:20+03:00

У женщины на фоне постоянных пьянок ее мужа возникло психическое расстройство

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В Новочебоксарске сотрудники правоохранительных органов, прокуратуры, представители отдела опеки и лечебно-профилактических учреждений провели очередной рейд по неблагополучным семьям.

В ходе мероприятия они навестили семью, где проживает женщина с психическим расстройством. По информации портала ПроГород, она искусала свою 10-летнюю дочь.

Болезнь у женщины возникла на фоне постоянных пьянок ее мужа. Следы укусов у ее дочери заметили школьные учителя, которые и забили тревогу.

Известно, что в феврале 2019 года женщина родила еще одну дочку. Матери рекомендовано в ближайшее время обратиться к психиатру, а искусанной ею девочке - к психологу.

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ИСТОЧНИК KP.RU