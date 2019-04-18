«Ростелеком» и ПФР приглашают российских пенсионеров принять участие в V Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету-2019»

СЕГОДНЯ 15:48 2019-04-18T15:48:42+03:00

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Начинается прием работ на V Всероссийский конкурс «Спасибо интернету-2019», организованный ПАО «Ростелеком» и Пенсионным фондом России.

Участниками конкурса могут стать пользователи интернета старше 50 лет, которые научились работать на компьютере и в сети как самостоятельно, так и на специализированных компьютерных курсах.

Номинации конкурса:

• «Портал gosuslugi.ru: мой опыт»;

• «Мои интернет-достижения»;

• «Интернет-предприниматель, интернет-работодатель»;

• «Моя общественная интернет-инициатива».

Цели конкурса:

• доступность государственных электронных услуг, поддержка активного долголетия;

• содействие в вопросах занятости «молодых пенсионеров»;

• выявление наиболее активных регионов, работающих в данной теме;

• формирование позитивного общественного мнения о развитии и применении современных телекоммуникационных технологий;

• определение наиболее актуальных для пенсионеров интернет-ресурсов;

• продвижение обучающего портала.

Конкурсные работы принимаются до 14 октября 2019 года, итоги конкурса планируется подвести в ноябре 2019 года.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку на сайте, приложить конкурсную работу - эссе, написанное по теме одной из номинаций, а также фотографии. Победителей определят члены конкурсной комиссии, в состав которой вошли представители «Ростелекома», Пенсионного фонда России, Министерства социальной политики Нижегородской области, Российской ассоциации электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-технологий.

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Первый конкурс «Спасибо интернету» прошел в 2015 году. На конкурс было прислано более 2 000 работ из 78 регионов Российской Федерации, а также из Республики Армения. Участниками конкурса стали более 2 000 пользователей интернета старше 50 лет, которые научились работать на компьютере и в сети как самостоятельно, так и на специализированных компьютерных курсах. Самому старшему участнику было 92 года. Победителем в номинации «Самый активный регион» стал Красноярский край: от пенсионеров из этого региона поступило более 10% всех работ, присланных на конкурс.

На второй конкурс «Спасибо интернету – 2016» поступило более 3 000 заявок. По результатам предварительного отбора 2 525 работ из 76 регионов Российской Федерации были признаны соответствующими условиям конкурса. Победителем в номинации «Самый активный регион» стала Республика Татарстан, откуда поступило более 14,7% работ.

Отличительной особенностью конкурса «Спасибо интернету – 2017» стал своеобразный рекорд: самой взрослой участницей стала жительница Иркутской области, которой на момент подачи работы исполнился 101 год. Всего в конкурсе приняли участие 2 765 человек из 76 регионов РФ.

В первый этап конкурса «Спасибо интернету – 2018» прошли 3 383 работы из 74 регионов Российской Федерации, что на 22,7% больше, чем в предыдущем году. Республика Татарстан стала самым активным регионом в третий раз подряд. В десять самых активных регионов также вошли Воронежская, Курганская, Московская, Ростовская, Саратовская, Тюменская, Ульяновская области, а также Красноярский и Краснодарский края.

Конкурс проводится в рамках благотворительного проекта «Азбука интернета». Все работы размещены на сайте в разделе «Конкурсные работы».

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Обучающее пособие и интернет-портал «Азбука интернета» разработаны в рамках подписанного 22 января 2014 года соглашения между ПАО «Ростелеком» и Пенсионным фондом России о сотрудничестве при обучении пенсионеров компьютерной грамотности. Целью сотрудничества является облегчение доступа пенсионеров к получению государственных услуг в электронном виде через интернет и повышение качества жизни благодаря обучению компьютерной грамотности и работе в сети интернет.

Материалы учебной программы и учебно-методического пособия «Азбука интернета» получили рецензию Института информатизации образования Российской академии образования: все учебно-методические материалы соответствуют предъявляемым к ним требованиям, изданы своевременно, полезны и необходимы той аудитории, которой они адресованы.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет (12,0 млн семей) и платного телевидения (10,1 млн семей, из них 5,2 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ»). Более 1,2 млн абонентов пользуется мобильной связью «Ростелекома». Компания развивает цифровые решения для умного дома, онлайн-образования, телемедицины и других сервисов.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней. Услугами высокоскоростного доступа в интернет и VPN пользуется более 1,0 млн юридических лиц.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU