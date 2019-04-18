2019-04-18T19:44:57+03:00
Общество

В лесхозах Татарстана приступили к весенней высадке деревьев

А 27 апреля в республике пройдет «День посадки леса»
Наиля ГАЛИМОВА
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Фото: пресс-служба министерства лесного хозяйства Татарстана.Фото: пресс-служба министерства лесного хозяйства Татарстана.Фото: Наиля ГАЛИМОВА
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В Татарстане приступили к посадке лесных культур. Работы уже начали сотрудники Азнакаевского, Алькеевского, Заинского, Кзыл-Юлдузского, Лаишевского, Лениногорского, Мамадышского, Мензелинского, Нурлатского, Тетюшского лесхозов и ГБПОУ «Лубянский лесотехнический колледж».

Всего в этом году в республике планируют провести работы по восстановлению лесов на площади более 2,4 тысяч гектар, а по закладке защитных лесных насаждений – на 2,1 тысячи гектар.

Кроме того, 27 апреля в Татарстане пройдет природоохранная акция «День посадки леса-2019», благодаря которой во всех районах республики будут заложены новые леса. Для этого уже подготовлено 2,5 миллиона саженцев. Это, например, сосна обыкновенная, ель европейская, лиственница сибирская, липа мелколистная и рябина обыкновенная.

К акции могут присоединится все желающие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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