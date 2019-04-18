2019-04-18T16:02:42+03:00
Происшествия

В Марий Эл на трассе загорелся грузовик

Водитель понял, что машина горит, во время движения, когда проезжающие мимо автомобилисты стали "моргать" ему фарами
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба МЧС по Марий ЭлФото: пресс-служба МЧС по Марий Эл
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В среду, 17 апреля, на 51 километре автодороги Марий Эл-Уржум на ходу загорелся грузовик МАЗ. Водитель понял, что машина горит, во время движения, когда проезжающие мимо автомобилисты стали "моргать" ему фарами.

Остановившись и выйдя из грузовика, мужчина обнаружил, что огнем охвачено заднее колесо, а пламя уже начало перекидываться на тент. Водитель вызвал пожарных и, не теряя зря времени, начал самостоятельно сбивать пламя. На помощь к мужчине пришли другие автомобилисты. Но всем им лишь удалось предотвратить дальнейшее распространение огня, что уже немало.

- Полностью ликвидировать возгорание удалось прибывшим к месту вызова сотрудникам 46-ой пожарно-спасательной части. В результате случившегося повреждено колесо и тент автомобиля, - сообщает пресс-служба МЧС Марий Эл.

Причиной пожара могла стать неисправность грузовика, у которого заклинило тормозные колодки заднего колеса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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