В Чебоксарах поджигателя будут судить за убийство приятеля

СЕГОДНЯ 15:09 2019-04-18T15:09:46+03:00

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30-летнего жителя Чебоксар одновременно обвиняют и в убийстве, и в поджоге.

Как следует из материалов уголовного дела, рано утром 26 января текущего года при тушении однокомнатной квартиры в доме по проспекту Ивана Яковлева столицы Чувашии на кухне было обнаружено тело 37-летнего хозяина. Мужчину зарезали. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В кратчайшие сроки был установлен подозреваемый, который имел судимость, в том числе за поджог, и освободился из колонии в мае 2017 года. Мужчину задержали и заключили под стражу.

По версии следствия, в ту ночь о был в гостях у потерпевшего и выпивал с ним. В один из моментов между мужчинами вспыхнула пьяная ссора. Обвиняемый схватил нож и нанес им несколько ударов хозяину, в том числе и в шею. Тот скончался на месте от обильной кровопотери.

Чтобы скрыть убийство злоумышленник зажигалкой поджег в зале одежду и вещи потерпевшего, закрыл дверь, выкинул ключ в мусоропровод и скрылся. Ущерб от возникшего в итоге пожара оценили в более чем 190 тысяч рублей.

- Расследование завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, - сообщают в СУ СКР Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU