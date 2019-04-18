В Нижнекамске реконструкцию Соболековской трассы продолжат с 22 апреля 2019 года
С 22 апреля в Нижнекамске продолжат реконструировать Соболековскую трассу. По ней ежедневно проезжает около 25-30 тысяч машин, на которых также перевозят рабочих в промышленную зону.
Из-за ремонта перекроют участок дороги от кольца третьего водоподъема до начала проспекта Вахитова, поэтому движение будет только на правой стороне. В связи с этим дорожные службы призывают работников производства ограничить движение по трассе на личном автотранспорте, и пользоваться вахтовыми автобусами.
На реконструкцию этой трассы Татарстан выделил более 447 миллионов рублей. Начались работы в прошлом году, тогда был выполнен первый этап ремонта правой стороны проезжей части. В 2019-ом специалисты планируют завершить реконструкцию, сообщают в пресс-службе мэрии Нижнекамска.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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