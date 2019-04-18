"Матка и детородная функция сохранены": самарские врачи спасли экстренно госпитализированную девушку из Ульяновска

СЕГОДНЯ 16:28 2019-04-18T16:28:13+03:00

Ситуация была сложной, но медики смогли помочь пациентке

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Жительница Ульяновска попала в больницу. Ей диагностировали врастание плодного яйца в рубец на матке. Пациентку было решено доставить в областную клиническую больницу имени Середавина, что в Самаре. Врачи провели сложную операцию. Все завершилось благополучно.

- Сделана сложная операция с эмболизацией маточных артерий и последующей гистерорезектоскопией. Операция прошла успешно. Матка и детородная функция женщины сохранены, - прокомментировали в пресс-службе самарской областной клинической больницы.

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ИСТОЧНИК KP.RU