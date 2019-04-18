Глава Минсельхоза Татарстана: «Наценки на овощи и хлеб в крупных торговых сетях достигают 100% и более»

СЕГОДНЯ 14:48 2019-04-18T14:48:03+03:00

По словам татарстанского министра, в такой ситуации основную прибыль получают ритейлеры, а не производители, которые несут значительные риски. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Изменить размер текста: A A

В этот четверг в Уфе на круглом столе по вопросам сельского хозяйства, прошедшем в рамках Дней Татарстана, глава Минсельхоза республики Марат Ахметов обратил особое внимание на сложности в продажи аграриями своей продукции.

- К примеру, на овощи и хлеб в крупных торговых сетях достигают 100% и более. В такой ситуации основную прибыль получают ритейлеры, а не производители, которые несут значительные риски, - заявил татарстанский министр. - Кроме климатических рисков при сельхозпроизводстве, аграрии, в определенной степени, не защищены и перед ценовыми колебаниями. Поэтому, для стабильной работы и развития сельхозпроизводства, необходимо законодательно закрепить гарантированные государством закупочные цены на продукцию, так называемые «минимальные закупочные цены».

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU