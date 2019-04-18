2019-04-18T13:41:26+03:00
Экономика

В Татарстане пострадавшим от Татфондбанка и Интехбанка, чьи вклады превышали 500 тысяч рублей, начали выплачивать поддержку

Соглашения на ее оказание уже подписаны с 719 лицами
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: rfprt.ruФото: rfprt.ru
Изменить размер текста:

Как сообщают в Республиканском фонде поддержки (РФП) пострадавшим вкладчикам, началось осуществление первых выплат клиентам Татфондбанка и Интехбанка, чьи вклады превышали 500 тысяч рублей.

От таковых в РФП поступило более 2,5 тысячи заявлений. Соглашения на оказание поддержки «всем по 500» уже подписаны с 719 лицами.

Напомним, президент Татарстана Рустам Минниханов поставил задачу охватить поддержкой 100% вкладчиков первой и третьей очереди реестра банков. А 24 января этого года премьер-министр республики Алексей Песошин на встрече с инициативной группой пострадавших вкладчиков Татфондбанка и Интехбанка заявил о решении обеспечить выплаты «всем по 500». На это, к слову, потребуется не менее 2 миллиардов рублей.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Экономика Татарстана»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Марий Эл на трассе загорелся грузовик
«Ростелеком» и ПФР приглашают российских пенсионеров принять участие в V Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету-2019»
В последнем домашнем матче чемпионата Единой лиги ВТБ казанский УНИКС примет пермскую «Парму»
В Чебоксарах поджигателя будут судить за убийство приятеля
Глава Минсельхоза Татарстана: «Наценки на овощи и хлеб в крупных торговых сетях достигают 100% и более»
В Нижнекамске реконструкцию Соболековской трассы продолжат с 22 апреля 2019 года
Пожар в казанской многоэтажке: спасатели с трудом пробились к дому - припаркованные легковушки растаскивали буквально голыми руками
В Казани пациенту, который жаловался на храп, провели уникальную операцию по удалению гигантской опухоли в гортани
В Духовном управлении мусульман Татарстана 6 мая объявили первым днем Рамадана 2019
Старший сын первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева - Айрат, обогнал в Forbes своего младшего брата
27 апреля жителей и госте Казани приглашают на велотур до острова-града Свияжск
В Казани застройщик добился появления двух новых проездов
Генеральный директор ВТБ Факторинг Антон Мусатов избран председателем Правления АФК на новый срок
В Татарстане возросло количество безработных
В Татарстане вредная привычка едва не стоила жизни мужчине
В Татарстане пенсионерка погибла в своем доме во время пожара
В Уфе открыли памятник Габдулле Тукаю
Стала известна дата Всероссийского праздника фольклора "Каравон"
В Йошкар-Оле приставы повторно закрыли кафе, где готовили опасную шаурму
Всероссийская конференция организаторов летнего отдыха детей пройдет в Казани
В Казани должник за сутки нашел 600 тысяч рублей, когда у него арестовали телефон
Поликлиника на ладони - с новым цифровым сервисом «Ростелеком Здоровье»
В Татарстане экс-работника почты за хищение более полумиллиона рублей приговорили к условному сроку