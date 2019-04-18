В Татарстане пострадавшим от Татфондбанка и Интехбанка, чьи вклады превышали 500 тысяч рублей, начали выплачивать поддержку

СЕГОДНЯ 13:41 2019-04-18T13:41:26+03:00

Соглашения на ее оказание уже подписаны с 719 лицами

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Как сообщают в Республиканском фонде поддержки (РФП) пострадавшим вкладчикам, началось осуществление первых выплат клиентам Татфондбанка и Интехбанка, чьи вклады превышали 500 тысяч рублей.

От таковых в РФП поступило более 2,5 тысячи заявлений. Соглашения на оказание поддержки «всем по 500» уже подписаны с 719 лицами.

Напомним, президент Татарстана Рустам Минниханов поставил задачу охватить поддержкой 100% вкладчиков первой и третьей очереди реестра банков. А 24 января этого года премьер-министр республики Алексей Песошин на встрече с инициативной группой пострадавших вкладчиков Татфондбанка и Интехбанка заявил о решении обеспечить выплаты «всем по 500». На это, к слову, потребуется не менее 2 миллиардов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU