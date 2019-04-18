2019-04-18T13:31:53+03:00
Здоровье

В Казани пациенту, который жаловался на храп, провели уникальную операцию по удалению гигантской опухоли в гортани

Новообразование заняла три четверти просвета, мужчина задыхался во сне и испытывал затруднение дыхания при физнагрузке
Олег ЛУГОВОЙ
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Ее провели без трахеостомии и эндоларингеально.Ее провели без трахеостомии и эндоларингеально.Фото: Александр ГЛУЗ
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57-летний мужчина начал испытывать дискомфорт в горле, остановку дыхания во сне, храп, охриплость голоса и затруднение дыхания при физнагрузке. При обращении за медпомощью он попал в руки врачей ЛОР-отделения Центральной городской клинической больницы №18 Казани.

Те установили, что у пациента в гортани гигантская опухоль. Новообразование занимало три четверти ее просвета. При удалении требовалось разрезать горло, но казанские врачи вместо этого провели уникальную операцию – без трахеостомии.

Так, в горло мужчины смогли завести трубку для дыхания (интубация – Ред.) и с помощью гибкого зонда, то есть эндоларингеально, удалить гигантскую опухоль. Все это время пациент находился под наркозом. Сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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