Пожар в казанской многоэтажке: спасатели с трудом пробились к дому - припаркованные легковушки растаскивали буквально голыми руками
Пожар в квартире многоэтажки на улице Шамиля Усманова в Московском районе Казани произошел утром в четверг, 18 апреля.
Проехать к дому №17а пожарные смогли с трудом - на всех свободных местах были плотно припаркованы легковушки. Мешающие автомобили растаскивали буквально голыми руками.
В это время 67-летний хозяин квартиры оказался отрезан от пути спасения едким черным дымом и огнем. Надышались им и двое его соседей с верхних этажей. Всех троих выводили на свежий воздух пожарные при помощи масок дыхательных аппаратов на сжатом воздухе.
- Все пострадавшие доставлены в больницу, - сообщили в МЧС Татарстана. - С огнем удалось быстро справиться - горели вещи на кухне квартиры пенсионера.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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