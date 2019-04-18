В последнем домашнем матче чемпионата Единой лиги ВТБ казанский УНИКС примет пермскую «Парму»

СЕГОДНЯ 15:31 2019-04-18T15:31:55+03:00

До этого 16 декабря дома пермяки обыграли казанцев со счетом 68:66. Фото: Алина НИЗАМОВА

Изменить размер текста: A A

В последнем домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ УНИКС примет пермскую «Парму». До этого 16 декабря дома пермяки обыграли казанцев со счетом 68:66.

– Это домашняя игра, которую мы должны выигрывать. «Парма» - сильная команда, которая обыграла нас в первом круге. Самое главное, оставаться стабильными и работоспособными. Мы должны выйти завтра на паркет сконцентрированными, нельзя недооценивать соперника, - прокомментировал предстоящую игру главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис.

Рэймар Морган, форвард УНИКСа отметил, что команда не ожидает легкой игры.

– Мы должны подойти к игре подготовленными и сконцентрированными. Они приедут сюда, чтобы остановить нас. Они активно двигают мяч, бросают «трешки», но мы уже другие. И надеемся, что победим, - прокомментировал баскетболист предстоящую игру.

Начало матча назначено на 18 апреля в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU