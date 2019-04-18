В Марий Эл сработка сигнализации в магазине помогла Росгвардейцам обнаружить пожар в соседнем здании
Ночью на пульт охраны Росгвардии Марий Эл поступил сигнал о сработке сигнализации в магазине на улице Гагарина в поселке Оршанка. На место сразу выехал патрульный экипаж.
Выяснилось, что сработка произошла из-за перебоя в электроснабжении. Который произошел из-за того, что внутри торгового павильона в соседнем здании произошло возгорание. Росгвардейцы сразу вызвали на место происшествия пожарных и оцепили территорию.
Прибывшие спасатели ликвидировали очаг возгорания. Владелец торгового павильона поблагодарил сотрудников Росгвардии за бдительность и профессиональные действия, благодаря которым удалось избежать тяжелых последствий, сообщили в пресс-службе Росгвардии Марий Эл.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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