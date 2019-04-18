2019-04-18T19:25:32+03:00
Происшествия

В Марий Эл сработка сигнализации в магазине помогла Росгвардейцам обнаружить пожар в соседнем здании

Они тут же вызвали на место сотрудников МЧС
Лика ИСАЕВА
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Экипаж сразу вызвал пожарныхЭкипаж сразу вызвал пожарныхФото: Пресс-служба Управления ФСВНГ РФ по Марий Эл
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Ночью на пульт охраны Росгвардии Марий Эл поступил сигнал о сработке сигнализации в магазине на улице Гагарина в поселке Оршанка. На место сразу выехал патрульный экипаж.

Выяснилось, что сработка произошла из-за перебоя в электроснабжении. Который произошел из-за того, что внутри торгового павильона в соседнем здании произошло возгорание. Росгвардейцы сразу вызвали на место происшествия пожарных и оцепили территорию.

Прибывшие спасатели ликвидировали очаг возгорания. Владелец торгового павильона поблагодарил сотрудников Росгвардии за бдительность и профессиональные действия, благодаря которым удалось избежать тяжелых последствий, сообщили в пресс-службе Росгвардии Марий Эл.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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