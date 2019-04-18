27 апреля жителей и госте Казани приглашают на велотур до острова-града Свияжск

СЕГОДНЯ 12:23 2019-04-18T12:23:26+03:00

Стоимость поездки туда и обратно на электричке составит 144 рубля на человека.

Его участники могут отправиться из столицы Татарстана на электричке, при этом провоз двухколесного транспорта для них будет бесплатным

Изменить размер текста: A A

В следующую субботу, 27 апреля, жителей и гостей столицы Татарстана приглашают принять участие в велотуре до острова-града Свияжск.

Так, сбор желающих начнется в 9.30 около здания ж/д вокзала Казань-1. Группа должна отправиться в путь в 10.30 на электричке до станции Свияжск. Провоз велосипедов для участников тура бесплатный. По прибытию они на своем двухколесном транспорте отправятся непосредственно на сам остров-град.

Возвращаться в город участники велотура будут по тому же маршруту. Со станции Свияжск до столицы Татарстана они доберутся на электричке сообщением Канаш – Казань, которая отправляется в 16.44.

В итоге стоимость поездки туда и обратно на человека в кассе составит 144 рубля.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU