В Казани застройщик добился появления двух новых проездов
В местном Исполкоме также учли рекомендации городской комиссии по топонимике и уже присвоили объектам названия
Фото: Рамиль ГАЛИ
Изменить размер текста:
В Советском районе столицы Татарстана создадут новые проезды. Об этом гласит соответствующее постановление городского Исполкома.
Согласно документу, объекты на карте Казани появятся благодаря обращениям застройщика территории. Также с учетом рекомендаций местной Комиссии по топонимике им были уже присуждены названия.
Итак, в городе появятся: «проезд Созидателей – Созидателей юлы» и «проезд Яраткан – Яраткан юлы».
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU