В Казани застройщик добился появления двух новых проездов

СЕГОДНЯ 11:44 2019-04-18T11:44:03+03:00

В местном Исполкоме также учли рекомендации городской комиссии по топонимике и уже присвоили объектам названия

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В Советском районе столицы Татарстана создадут новые проезды. Об этом гласит соответствующее постановление городского Исполкома.

Согласно документу, объекты на карте Казани появятся благодаря обращениям застройщика территории. Также с учетом рекомендаций местной Комиссии по топонимике им были уже присуждены названия.

Итак, в городе появятся: «проезд Созидателей – Созидателей юлы» и «проезд Яраткан – Яраткан юлы».

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ИСТОЧНИК KP.RU