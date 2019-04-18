В Татарстане росгвардейцы потушили сухую траву, огонь угрожал перекинуться на общественную столовую
Сотрудники Росгвардии Татарстана во время патрульного объезда территории одного из районов Зеленодольска получили сообщение о том, что вблизи автовокзала "Мирный" появился резкий запах дыма.
На место выехал наряд в составе ефрейтора Анвара Аминова и рядового Кирилла Блохина. Они обнаружили за ограждением автовокзала, вблизи общественной столовой, огонь. Пламя быстро пожирало сухую траву и приближалось к расположенным поблизости легковоспламеняющимся конструкциям.
Росгвардейцы принялись тушить огонь самостоятельно, при помощи подручных средств, не дожидаясь приезда пожарных. К ним на помощь поспешили сотрудники общественной столовой и автовокзала. Благодаря их совместным усилиям им удалось ликвидировать очаг возгорания и предотвратить возможное возникновение пожара.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»