В Татарстане росгвардейцы потушили сухую траву, огонь угрожал перекинуться на общественную столовую

СЕГОДНЯ 16:50 2019-04-18T16:50:07+03:00

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Сотрудники Росгвардии Татарстана во время патрульного объезда территории одного из районов Зеленодольска получили сообщение о том, что вблизи автовокзала "Мирный" появился резкий запах дыма.

На место выехал наряд в составе ефрейтора Анвара Аминова и рядового Кирилла Блохина. Они обнаружили за ограждением автовокзала, вблизи общественной столовой, огонь. Пламя быстро пожирало сухую траву и приближалось к расположенным поблизости легковоспламеняющимся конструкциям.

Росгвардейцы принялись тушить огонь самостоятельно, при помощи подручных средств, не дожидаясь приезда пожарных. К ним на помощь поспешили сотрудники общественной столовой и автовокзала. Благодаря их совместным усилиям им удалось ликвидировать очаг возгорания и предотвратить возможное возникновение пожара.

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ИСТОЧНИК KP.RU