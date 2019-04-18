2019-04-18T16:50:07+03:00
Происшествия

В Татарстане росгвардейцы потушили сухую траву, огонь угрожал перекинуться на общественную столовую

Происшествие произошло в Зеленодольске
Лика ИСАЕВА
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Росгвардейцы принялись тушить пожар самостоятельноРосгвардейцы принялись тушить пожар самостоятельноФото: Пресс-служба Управления ФСВНГ РФ по РТ
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Сотрудники Росгвардии Татарстана во время патрульного объезда территории одного из районов Зеленодольска получили сообщение о том, что вблизи автовокзала "Мирный" появился резкий запах дыма.

На место выехал наряд в составе ефрейтора Анвара Аминова и рядового Кирилла Блохина. Они обнаружили за ограждением автовокзала, вблизи общественной столовой, огонь. Пламя быстро пожирало сухую траву и приближалось к расположенным поблизости легковоспламеняющимся конструкциям.

Росгвардейцы принялись тушить огонь самостоятельно, при помощи подручных средств, не дожидаясь приезда пожарных. К ним на помощь поспешили сотрудники общественной столовой и автовокзала. Благодаря их совместным усилиям им удалось ликвидировать очаг возгорания и предотвратить возможное возникновение пожара.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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