2019-04-18T09:39:30+03:00
Звезды

Стала известна дата Всероссийского праздника фольклора "Каравон"

Мероприятие ежегодно проходит в Лаишевском районе Татарстана
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Праздник пройдет 25 маяПраздник пройдет 25 маяФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

Всероссийский фестиваль русского фольклора проводится в селе Никольское с 1993 года. С 2003 года по Указу президента Татарстана получил статус государственного республиканского праздника.

В 2019 году его будут праздновать в 27-й раз, и пройдет он в Лаишевском районе 25 мая. Соответствующий указ подписал президент республики Рустам Минниханов.

Праздник традиционно объединяет любителей фольклора, ярмарку народных промыслов, народные гуляния. Традиционно, на праздник ежегодно приезжают более 150 коллективов и столько же мастеров народных промыслов со всей России, сообщили в пресс-службе Лаишевского района Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Культура и искусство Татарстана»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24