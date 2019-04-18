Стала известна дата Всероссийского праздника фольклора "Каравон"

СЕГОДНЯ 09:39 2019-04-18T09:39:30+03:00

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Всероссийский фестиваль русского фольклора проводится в селе Никольское с 1993 года. С 2003 года по Указу президента Татарстана получил статус государственного республиканского праздника.

В 2019 году его будут праздновать в 27-й раз, и пройдет он в Лаишевском районе 25 мая. Соответствующий указ подписал президент республики Рустам Минниханов.

Праздник традиционно объединяет любителей фольклора, ярмарку народных промыслов, народные гуляния. Традиционно, на праздник ежегодно приезжают более 150 коллективов и столько же мастеров народных промыслов со всей России, сообщили в пресс-службе Лаишевского района Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU