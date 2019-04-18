Всероссийская конференция организаторов летнего отдыха детей пройдет в Казани

СЕГОДНЯ 08:56 2019-04-18T08:56:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Татарстан впервые принимает Всероссийскую конференцию работников сферы организации отдыха и оздоровления детей. Конференция пройдет с 22 по 24 апреля. По замыслу организаторов, она станет площадкой для изучения, обобщения и распространения лучших региональных практик в реализации программ профильных смен, методик, технологий, направленных на совершенствование индустрии детского отдыха.

Принимающая сторона - Татарстан, расскажет о своем опыте в организации детского отдыха. Регион является одним из лидеров по стране в этом направлении. Гостям мероприятия расскажут об уникальном опыте программы капитального ремонта «Лето - детям», которая действует при поддержке президента республики Рустама Минниханова. Кроме того, на площадке конференции министерство по делам молодежи представит онлайн-сервис по продаже путевок.

В конференции примут участие представители более 50 регионов страны - региональные министры, руководители учреждений, ответственных за организацию отдыха и оздоровления детей, руководство федеральных и региональных здравниц, специалисты, методисты уполномоченных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU